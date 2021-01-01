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Елизаветградское Eвангелие
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42-строчная Библия Иоганна Гутенберга. Том 1
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Праздники в доме православного царя русского
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Ботанический журнал Пакстона. Том 1
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Новейшая полная школа или Самоучитель для гуслей
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Избранные памятники
Евангелие Хитрово
Около 1400
Карта линии соединения Наревы и Немана, проходящей через Бебжу, Нетту и цепь озер Аугустова
1828
Неистовый Орландо
1544
42-строчная Библия Иоганна Гутенберга. Том 1
1454 — 1456
Фильм Серенада Солнечной долины
1944
Атлас Сибири Семена Ремезова
1701
Лилии
1802—1816
Высочайше утвержденный комитет по усилению военного флота на добровольные пожертвования... приступил к сооружению необходимого для России воздушного флота
1910
Романс «Под вечер, осенью ненастной»
1857
Историческое обозрение 2-го Кадетского корпуса
1862
Зерцало высокочтимого Братства Розария
1515
Железная дорога
1889
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