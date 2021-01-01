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Елизаветградское Eвангелие

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42-строчная Библия Иоганна Гутенберга. Том 1

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Праздники в доме православного царя русского

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Ботанический журнал Пакстона. Том 1

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Новейшая полная школа или Самоучитель для гуслей

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Избранные памятники

Евангелие Хитрово

Около 1400

Карта линии соединения Наревы и Немана, проходящей через Бебжу, Нетту и цепь озер Аугустова

1828

Неистовый Орландо

1544

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